Льняное масло – продукт, получаемый из семени льна, который выступает ценнейшим источником ненасыщенных жирных кислот: олеиновой (омега-9) – 13 – 29 %, линолевой (омега-6) – 15 – 30 %, линоленовой (омега-3) – 44 – 61 %. Он обладает настолько важными целебными свойствами для здоровья человека, что рекомендован к употреблению в качестве биологически активной добавки на постоянной основе на протяжении жизни.

Триглицериды линолевой кислоты (ALA) – строительные материалы всего организма, из которого он синтезирует жизненно важные формы омега-3 кислот (эйкозапентаеновую и докозагексаеновую). Интересно, что мозг человека и нервная ткань на 70 % состоит из них. Организм людей не в состоянии самостоятельно синтезировать данные соединения, поэтому они должны ежедневно поступать с продуктами питания для полноценного функционирования органов и систем [1].

Виды

Льняное масло – лидер по количеству лечебно-профилактических свойств среди растительных масел. Энергетическая ценность продукта – 844 калории на 100 миллилитров. Для поддержания здоровья диетологи рекомендуют его принимать по 15 миллилитров натощак запол часа до приема пищи, или на ночь через 30 минут после ужина.

Чтобы ощутить результат, льняное масло важно употреблять каждый день, минимум 2 месяца, не пропуская приемов. Иначе вы не заметите изменений.

Виды масла из семени льна, классифицируемые по способу обработки:

Нерафинированное. Это самый полезный продукт, сохраняет свои первоначальные свойства (запах, вкус, цвет), быстро портится и дает фус при длительном хранении. Нерафинированное масло «освобождается» от механических примесей за счет центрифугирования, фильтрования и отстаивания. Гидратированное. Сохраняет полезные свойства нерафинированного, кроме того оно не дает отстоя (фуса), поскольку проходит предварительную обработку водой для удаления фосфатидов, дающих осадок. Рафинированное. Проходит механическую и химическую очистку щелочью, которая убивает ценные свободные жирные кислоты. Рафинированное льняное масло стойко при хранении, не имеет осадка, со слабым вкусом и запахом, нейтрального цвета. Оно не представляет ценности для организма человека. Рафинированное отбеленное дезодорированное. Помимо обработки щелочью (рафинации), масло дополнительно подвергается дезодорации, отбелке. На выходе получается обесцвеченный продукт. Отбелка осуществляется глиной с последующим фильтрованием масла через активированный уголь. Как и предыдущий вид, оно лишено полезных веществ, по свойствам уступает нерафинированному и гидратированному.

Льняное масло получают путем дробления очищенных семян льна. Нерафинированное производят посредством прессования, рафинированное – прессования и экстрагирования. Интересно, что в 2 миллилитрах продукта содержится суточная потребность организма в омега-3 жирных кислотах. Кроме того, это кладезь токоферолов (E), витамина K.

Рафинированное масло имеет зеленовато-желтый окрас, чистое, прозрачное, без осадка, со слабовыраженным вкусом и запахом. Нерафинированное делится на 2 сорта, в которых допустимое содержание летучих веществ и влаги не должно превышать 0,3 %. Вкус и запах нерафинированного льняного масла чистый, без горечи. Допустимый отстой по весу для первого сорта – до 0,05 %, второго – 0,1 %.

Избегайте суррогатных препаратов и подделок, они могут ухудшить состояние здоровья [1].

Химический состав

Содержание жирных кислот в льняном масле:

α-линоленовая кислота (считается предшественницей омега-3) – 53,4 грамма (45 – 70 %);

линолевая (омега-6) – 14,3 грамм (12 – 24 %);

олеиновая (омега-9) – 20,198 грамм (10 – 21 %);

пальмитолеиновая (омега-7) – 0,10 грамм (0,05 – 0,1 %);

пальмитиновая – 5,10 – 5,30 грамм (4,1 – 4,4 %);

стеариновая – 3,40 – 4,10 грамм (3,3 – 3,8 %);

маргариновая – 0,10 грамм (0,05 – 0,1 %);

бегеновая – 0,10 грамм (0,05 – 0,1 %);

арахиновая – 0,10 грамм (0,05 – 0,1 %);

лигноцериновая – 0,10 грамм (0,05 – 0,1 %).

Массовая часть жирных насыщенных кислот в 100 граммах продукта достигает 6 – 18 %.

Интересно, что по содержанию омега-3 кислот выжимка из семян льна превосходит соевое масло и рыбий жир.

Кроме того, это ценный источник фитостеролов, в составе которых доминируют бета-ситостерол (в 100 миллилитрах сосредоточено 515 % от суточной нормы), кампестерол (184,5 %), стигмастерол (92,9%), дельта-5-авенастерол (107,3%).

Таким образом, льняное масло относят к женским продуктам. Оно не содержит щавелевую кислоту, углеводы и пуриновые основания. В его состав входят лигнаны – вещества, снижающие уровень «плохого холестерина», нормализующие работу сердечной системы. Данные соединения проявляют антимитотическую, эстрогеноподобную, антиоксидантную активность.

Таблица № 2 «Химический состав льняного масла» Наименование Содержание нутриентов в 100 граммах продукта, миллиграмм Витамины Гамма-токоферол 28,8 – 52,0 Дельта-токоферол 0,95 – 1,6 Альфа-токоферол 0,5 – 1,2 Бета-токоферол 0,6 Холин (В4) 0,2 Филлохинон (К) 0,0093 Макроэлементы Фосфор 1,5 Кальций 1,0

Канадский диетолог Роберт Кунди полагает, что данному продукту предписано совершить революцию в истории человечества за сохранение молодости в будущем [2].

Полезные свойства

Среди полезных свойств продукта выделяют:

Понижает уровень холестерина, приводит в норму артериальное давление, защищает от заболеваний сердца (стенокардии, гипертензии, предотвращает повторные сердечные приступы), снижает вязкость крови. Делает сосуды более эластичными, улучшает метаболизм. Снимает воспаления при фиброзно-кистозной мастопатии, подагре, волчанке. Прием льняного масла устраняет припухлость суставов и облегчает внезапные сильные боли в них. Кроме того, омега-3 жирные кислоты повышают усвояемость йода. Избавляет от запоров, геморроя, дивертикулярной болезни. Измельченное семя льна богато клетчаткой, способствует очищению желудочных мешков, предотвращает развитие возможной инфекции, снимает воспаления, нормализует работу пищеварительного тракта. Масло обладает противопаразитарными свойствами, убирает колиты, гастриты, лечит печень. Продукт профилактирует формирование камней в почках, появление желчнокаменной болезни. Улучшает состояние кожных покров, используется для лечения псориаза, солнечных ожогов, угревой сыпи, экземы. Незаменимые жирные кислоты (НЖК), входящие в состав льняного масла, устраняют красные зудящие пятна, успокаивают раздраженную дерму. Кроме того, НЖК снижают выделение секрета сальных желез, обилие которых закупоривает поры, вызывает акне. Поддерживает здоровье волос, ногтей. Недостаток ненасыщенных жирных кислот вызывает проблемы с кожей головы: перхоть, псориаз, экзему. Омега-3 укрепляет хрупкие ногти, предотвращает их расслоение, избавляет волосы от сухости, тусклости, препятствует сечению кончиков. Улучшает передачу нервных импульсов, устраняет покалывание и онемение в конечностях, повышает эффективность лечения болезни Паркинсона. НЖК предупреждают повреждение нервов при рассеянном склерозе, сахарном диабете. Облегчает симптомы менопаузы, эндометриоза, менструальные боли. Льняное масло содержит лигнины, нормализующие гормональный баланс. Кроме того, НЖК улучшает функцию матки, способствует устранению проблем с бесплодием, предотвращает образование простагландинов, которые вызывают кровотечение во время менструации. Замедляет процесс старения, снижает риск заболевания раком (предстательной железы, толстой кишки, молочной железы). Противостоит возникновению атеросклероза, гипертонии, инсульта, тромбов. Борется с мужским бесплодием, импотенцией и заболеваниями простаты (предотвращает ее воспаление, отек). Стимулирует обмен веществ, улучшает результативность похудения, снижает аппетит. Ускоряет восстановление мышечной ткани после интенсивных занятий спортом и связок после растяжений. Облегчает течение беременности, положительно влияет на формирование мозга будущего ребенка. Повышает эффективность лечения заболеваний нервной системы, легких и бронхов, щитовидной железы, почек, мочевого пузыря.

Льняное масло широко используется в косметологии. На его основе готовят питательные составы для волос, обладающие витаминизированными, бактерицидными, омолаживающими, смягчающими свойствами.

Для предотвращения растяжек льняное масло рекомендуется втирать женщинам в кожу, особенно в период беременности, когда дерма натягивается из-за роста плода. При регулярном нанесении (массажными движениями) оно увлажняет, питает, придает сияющий вид телу. Во время кормления его наносят на соски и грудь для защиты от появления мелких трещинок, потери упругости кожи. Для ускорения заживления стрии и повышения эффективности антицеллюлитного массажа льняное масло добавляют в крем [3][4].

Опасные свойства

При неконтролируемом употреблении даже самый полезный продукт может нанести вред здоровью человека. Масло из семени льна быстро окисляется (при нагреве и взаимодействии с воздухом), портится от воздействия солнечных лучей. Из-за этого его не рекомендуется подвергать термической обработке, долго хранить в открытом виде. В противном случае в масле образуются вредные для организма свободные радикалы.

Таким образом, главный недостаток продукта – короткий срок годности.

Возможные побочные реакции организма при превышении доз:

Ухудшение свертываемости крови. Диарея, при этом метеоризма не наблюдается. Аллергические реакции: нарушение дыхания, сыпь, отеки.

Противопоказания к употреблению льняного масла:

прием обезболивающих и противодиабетических препаратов;

беременность и гормональный дисбаланс;

прием лекарственных средств, действие которых направлено на снижение холестерина, разжижение крови;

холецистит;

полипы придатков и матки;

гепатит;

кормление грудью;

хронический панкреатит;

гипертония;

повышенная свертываемость крови;

ожирение печени, нарушение клеточной структуры;

прием гормональных контрацептивов, антидепрессантов;

болезни желчевыводящих путей;

атеросклероз.

Недозревшие льняные стручки вызывают отравление организма, а сырые семена содержат цианид (в малых дозах). Вещество негативно отображается на состоянии здоровья человека. В малых дозах оно вызывает жжение во рту, возбуждение, тревогу, повышение артериального давления, одышку, головокружение, обильное потоотделение. Высокие дозы цианида опасны мгновенной потерей сознания, летальным исходом [5][6].

Как принимать?

Льняное масло рекомендуется употреблять с продуктами питания, не подвергая термической обработке. Оно хорошо сочетается с кисломолочными напитками, соками, творогом, овощами. Масло хранят в стеклянной непрозрачной емкости, в плотно закупоренном виде, в холодильнике. После вскрытия тары продукт употребляют в течение 5 – 7 дней, иначе в нем начинают активно размножаться болезнетворные микроорганизмы.

Для взрослого человека безопасная дневная доза составляет 30 миллилитров.

Льняное масло для похудения

Это идеальное средство для коррекции массы тела, поскольку содержит омега-3,6,9 жирные кислоты, которые принимают активное участие в обмене веществ, способствуя сжиганию подкожного жира.

Для похудения льняное масло употребляют по следующей схеме: натощак за 20 минут до завтрака и вечером через 20 минут после ужина по 5 миллилитров. При этом, дозу следует постепенно увеличивать и доводить до 15 миллилитров за раз. Людям с проблемами со стулом после приема масла следует выпить 200 миллилитров теплой воды. При желании продукт можно не употреблять в чистом виде, если он вызывает опасения и побочные эффекты со стороны организма. Его допустимо добавлять в овощные салаты, смешивать с медом, фруктовыми сиропами, соками, другими маслами.

Главное условие – не подвергать продукт тепловой обработке, поскольку это разрушает его полезные свойства.

Если вы решили похудеть при помощи льняного масла не следует ожидать скорого результата. «Лекарство» не окажет никакого воздействия за один прием. Для достижения заметного эффекта (минус 2 – 5 килограмм) льняное масло нужно пить регулярно, не пропуская приемов, как минимум 2,5 – 3 месяца. Кроме того, без отказа от вредных продуктов и систематических физических нагрузок сбросить лишние килограммы не получится.

Из рациона худеющего исключаются: жирная, жареная пища, красное мясо (свинина, говядина), майонез, соус, пшеничная мука, сдоба, кондитерские изделия, маринады, сахар, полуфабрикаты, сладкие газированные напитки, алкоголь. Запретные продукты заменяют на овощи, птицу, рыбу, фрукты, натуральные свежевыжатые соки.

Из физических упражнений приветствуются велопрогулки, бег, кардионагрузки, фитнес, плавание, йога, аэробика.

После курса похудения не отказывайтесь от употребления льняного масла. При отсутствии противопоказаний к использованию, его добавляют в ежедневный рацион в качестве источника полиненасыщенных жирных кислот [7].

Льняное масло для лица

Каждой хозяйке известно, что данный продукт – действенное средство избавления от дефектов кожи: морщин, прыщей, шелушения, пигментных пятен.

Как влияет льняное масло на дерму:

активирует выработку коллагена, обновляет клетки кожи, способствует восстановлению тканей;

подтягивает овал лица;

увлажняет и повышает гладкость дермы;

снимает воспаления, раздражение;

борется с акне;

защищает клетки, ткани от неблагоприятного воздействия факторов окружающей среды;

улучшает цвет лица;

повышает общий тонус кожи;

ускоряет лечение кровоподтеков, ожогов, бородавок, псориаза, опоясывающего лишая;

устраняет сухость, шелушение;

борется с неглубокими морщинами;

заживляет ранки, ушибы, синяки, порезы и трещины.

При наружном применении льняное масло питает, увлажняет, смягчает и омолаживает кожу, поэтому продукт показан для ухода за морщинистой, дряблой, сухой, увядающей дермой. При внутреннем употреблении оно купирует очаги воспаления в клетках, нормализует обмен веществ, насыщает их питательными веществами.

Показания к применению:

прыщи, угревая сыпь;

первые возрастные изменения на коже;

предупреждение морщин;

осветление веснушек, темных пятен;

сухость, шелушение и ощущение стянутости дермы.

Способы применения:

Употребление внутрь. Кожа – показатель состояния здоровья человека. При возникновении проблем с дермой следует искать причину в организме. О чем говорят прыщи на лице? Высыпания на носу указывают на наличие скрытых проблем с поджелудочной железой, на переносице – с печенью, щеках – с желудком, висках – с желчным пузырем, лбу – с тонким кишечником или мочевым пузырем, подбородке – с органами малого таза, над губами – с сердцем.

Для улучшения состояния кожи устраняют очаг воспаления, при необходимости проводят медикаментозное лечение. Для усиления эффекта, если нет прямых противопоказаний, в рацион больного вводят льняное масло. Суточная доза – 30 миллилитров, распределить на 3 приема пищи. Льняное масло вводят в салаты, теплые готовые каши. Данный способ применения улучшает переваривание пищи, предотвращает появление морщин.

Маски. Оказывают питательное, омолаживающее действие на кожу, избавляют от сухости, шелушения. Во избежание усугубления ситуации, льняное масло следует с осторожностью использовать по уходу за жирной дермой. Чтобы не усилить работу сальных желез подбирайте рецепты, в состав которых входят белок или цитрусовые. Протирание кожи. Для улучшения тона лица и придания дерме шелковистости, льняное масло наносят на очищенную кожу массажными движениями, минимум за 1 час до сна. Иначе продукт не успеет впитаться, на утро появится отечность. Точечное использование. Применяется для устранения микротрещин и прыщей. В данном случае тампон смачивают в льняном масле, которым обрабатывают проблемные места на коже (бородавки, синяки, раздражения). Теплый компресс. Питает, улучшает состояние сухой, чувствительной кожи. Способ применения: мягкую ткань смочить в масле, наложить на лицо, выждать 10 минут.

Рецепты масок для лица:

Для жирной кожи. Очищает от различных загрязнений, подсушивает прыщи, стягивает поры. Принцип приготовления: 15 грамм свежих пекарских дрожжей развести в таком же количестве молока. Смесь размешать до пастообразного состояния. Дать постоять маске четверть часа, затем добавить по 5 миллилитров лимонного сока и масла льна. Готовую массу нанести на лицо на 30 минут, после этого смыть теплой водой. Для нормальной кожи. Питает, смягчает дерму. Льняное масло рекомендуется использовать как замену ночному крему. Наносить на ночь легкими похлопывающими движениями, после снятия макияжа, не смывать.

Для увлажнения и смягчения кожи в льняное масло добавляют 3 капли эфирного масла жасмина, а для снятия усталости и улучшения цвета лица – лимона или апельсина.

Для сухой и увядающей кожи. Подтягивает дерму, глубоко питает и увлажняет. Принцип приготовления: ¼ авокадо очистите от кожуры, пюрируйте, в полученную массу добавьте по 5 миллилитров меда и льняного масла. Содержимое перемешайте, нанесите на лицо, выждите 30 минут. По истечению указанного времени смойте маску теплой водой. Очищающая маска. Ингредиенты: лимонный сок (10 миллилитров), кефир (15 миллилитров), льняное масло (5 миллилитров), мука (5 грамм). Тщательно перемешайте компоненты, равномерно распределите по поверхности лица, оставьте на 15 минут, смойте.

На основе льняного масла готовят скраб и лосьон от прыщей. Данные средства очищают дерму от загрязнений, сальных выделений, снимают воспаление, оказывают тонизирующее, увлажняющее действия. Для приготовления пилинга масло льна смешивают с овсяными хлопьями в равных пропорциях. Маску-скраб наносят массажными легкими движениями на очищенную кожу, аккуратно втирают, смывают теплой водой. Рекомендуется использовать 1 – 2 раза в день.

Для приготовления очищающего лосьона от прыщей смешайте льняное масло, желток, сливки, лимонный сок, камфорный спирт и мед. Готовый лосьон сильно взболтайте, перелейте в стеклянную емкость, храните закупоренным. Полученным средством рекомендуется протирать предварительно очищенную кожу лица каждый день [7].

Льняное масло для волос

Это природное целебное средство, которое улучшает состояние безжизненных, поврежденных и сухих прядей, повышает их гладкость и блеск, укрепляет структуру. Льняное масло холодного отжима – источник витамина F (ненасыщенных жирных кислот). Нутриент отвечает за правильное формирование, рост и здоровье волосяных фолликул. Кроме того, оберегает от сухости кожу головы, борется с секущимися кончиками, перхотью, питает и укрепляет корни, которые страдают от перепадов температуры и недостатка витаминов. Поэтому витамин F, по праву, считается витамином красоты.

Льняное масло препятствует выпадению волос, восстанавливает их поврежденную структуру, придает блеск, мягкость и эластичность, возвращает силу.

Маски для поддержания здоровья шевелюры:

Для жирных волос. Нормализует выработку кожного сала, избавляет от перхоти, очищает шевелюру и поры от загрязнений. Для приготовления маски перемешивают следующие ингредиенты: кефир с жирностью 1 % (200 миллилитров), льняное масло (30 миллилитров). Полученную смесь втирают в кожу головы, распределяют по всей длине волос, сверху укутывают полиэтиленовым пакетом, выжидают 40 минут, смывают теплой водой. При регулярном использовании (2 – 4 раза в неделю) шевелюра приобретает свежий, опрятный вид, реже жирнеет. Для сухих волос. В данном случае льняное масло применяется без добавления дополнительных ингредиентов. Питательную маску наносят на кожу головы массажными движениями, втирая средство в течение 10 минут, затем распределяют по длине волос. Шевелюру сверху покрывают полиэтиленом, утепляют полотенцем. Средство держать на голове 1 – 2 часа в зависимости от степени повреждения волос. В тяжелых случаях маску делают на ночь, затем смывают теплой водой. Для роста волос. Стимулирует обменные процессы в прикорневой зоне. Для приготовления маски льняное, касторовое, облепиховое масла разводят в одинаковом количестве (по 15 миллилитров). В полученную смесь добавляют эфирное масло розмарина (5 капель). Маску наносят на голову, волосы, покрывают целлофаном, укутывают шарфом. Через час средство смывают теплой водой.

Для лечения ломких, секущихся кончиков льняное масло смешивают с касторовым и наносят на поврежденные участки волос. Для усиления эффекта, во время нанесения средства пряди держат над паром. Это содействует раскрытию пор, лучшему питанию ломких кончиков.

Для «подкормки», укрепления структуры волос и придания им естественного блеска льняное масло (50 миллилитров) смешивают с глицерином (30 миллилитров), эфирными композициями (маслом лаванды для нормального, сухого типа волос, грейпфрута или эвкалипта – для жирного). Процедуру делают на ночь. Курс терапии – 1 месяц [7].

Вывод

Льняное масло – источник витаминов B, E, K, фосфора, кальция, омега-3,6 ненасыщенных жирных кислот. Благодаря богатому химическому составу оно оказывает питающее, противовоспалительное, регенерирующее, увлажняющее действия на кожу. А при внутреннем применении повышает общий иммунитет, стимулирует очищение организма, снижает уровень холестерина, защищает нервные клетки от повреждений, препятствует нарушению мозговой деятельности, развивающейся с возрастом. При регулярном употреблении масло семян льна улучшает концентрацию внимания, память, снижает риск возникновения депрессии, шизофрении. Это настоящая панацея для женщин, поскольку нормализует гормональный фон, поддерживает молодость и красоту кожи, волос, ногтей.

При сахарном диабете снижает уровень глюкозы, предупреждает формирование диабетической полинейропатии. Повышает эффективность лечения кожных заболеваний (дерматита, экземы, псориаза). Кроме того, в состав масла льна входит естественный антиоксидант тиопролин, поглощающий нитраты и нитрозамины, поэтому его рекомендуется добавлять в овощные блюда, выращенные с применением удобрений.

Несмотря на полезные свойства, прием продукта следует ограничить людям с индивидуальной непереносимостью, беременным и кормящим (только под наблюдением врача), людям с дисфункцией поджелудочной железы, заболеваниями желчного пузыря.

При отсутствии проблем со здоровьем рекомендуемая суточная норма льняного масла, для восполнения дефицита НЖК в организме, составляет 15 – 30.

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